Vom Leben mit den Minis – Grösse ist eine Frage der Perspektive

Kleine Hunde sind handlich, laufen einfach so nebenher – ob sie wollen oder nicht ‒ , haben an einem kleinen Ort Platz, notfalls auch in einer Tasche, und wenn sie Leute oder andere Hunde anbellen oder anknurren, dann findet man das oft noch niedlich und zum Lachen.

Doch wenn es kein Bellen aus Übermut und Lebensfreude ist, ist das ganz und gar nicht zum Lachen, denn auch kleine Hunde kommunizieren und wollen uns mit Bellen und Knurren etwas sagen. Wie fühlt sich wohl ein kleiner Hund, wenn er nicht ernst genommen und nur ausgelacht wird? Klein- und Kleinsthundehalter sind in erster Linie Hundehalter, auch sie müssen ihren Hund lesen können. Das ist vielfach anspruchsvoller als bei grossen Vierbeinern: Die Kleinen sind weiter unten und somit ist es schwieriger sie gut zu sehen, zudem sind sie oft sehr reaktionsschnell.

Egal wie klein der Hund ist – er ist weder Kindersatz noch Accessoire, sondern ein Hund mit all seinen hündischen Bedürfnissen. Doch gibt es einiges zu beachten, das bei den grossen Artgenossen nicht oder nicht so ausgeprägt zum Tragen kommt.

Erziehung – nicht so wichtig?

Damit nicht noch mehr Menschen negativ gegenüber unseren Vierbeinern eingestellt sind, ist es in der immer dichter besiedelten Schweiz, wo der Hundehalter mehr und mehr unter Beobachtung steht, wichtig, dass auch die kleinen Hunde eine Erziehung geniessen. Unerzogene Hunde gehen auch im Kleinformat auf die Nerven, ganz zu schweigen davon, dass auch kleine Hunde gerne lernen und einem gut erzogenen Hund viel mehr Freiraum gegeben werden kann. Auch ist es viel angenehmer, mit einem folgsamen Hund unterwegs zu sein und in die Ferien zu verreisen. Da Minis oft bei Mitmenschen besser ankommen als ihre grossen Kollegen, ist es umso wichtiger, die Kleinen so zu erziehen, dass sie nicht an den Menschen hochstehen. Wenn die gute Sonntagshose schmutzig ist, nützt oft auch das putzigste Hundegesicht nicht.

Auch kleine Hunde lieben es zu lernen. Viele Minis sind geradezu begeistert, wenn sie eine Aufgabe lösen dürfen und das Lob für gute Leistung einheimsen können. Besonders für etwas unsichere Hunde ist das Bewältigen von Aufgaben, denen sie gewachsen sind, ideal, um das Selbstbewusstsein zu stärken. Kleine Hunde können (fast) alles machen, was die grossen tun. Viele lieben Nasenarbeit wie Mantrailing, Trüffel suchen oder die Dummyarbeit. Sie lernen gerne Tricks und können mit Begeisterung apportieren. Dem Trend zur Kleinhundehaltung haben viele Hundeschulen Rechnung getragen und bieten spezielle Trainings in Kleinhundegruppen an.

Das Üben mit einem Mini kann Tücken haben: Wie bereits erwähnt, ist es für den Menschen nicht immer ganz einfach zu sehen, was sein Vierbeiner genau macht. Schnell lehnt man sich vor und über den Hund, was unter Umständen für den Zwerg bedrohlich wirkt und ihn zum Ausweichen veranlasst. Wenn es nicht ums Fusslaufen geht, ist es ideal, sich auf die Höhe des Vierbeiners zu begeben, indem man sich auf den Boden setzt. Gewisse Aufgaben können auch auf dem mit einer Antirutschmatte versehenen Tisch geübt werden, sofern der Vierbeiner sich in der Höhe wohlfühlt. Klappen die Übungen auf dem Tisch oder mit dem Besitzer am Boden, kann man sich in die übliche aufrechte Position begeben. In der Regel funktioniert die Umstellung ohne Probleme.

Heim und Garten – keine Gefahren?

Teilt man sein Leben mit einem Kleinsthund, gibt es doch einiges zu beachten, das mit einem grösseren Vierbeiner nicht zum Tragen kommt. Offene Treppen mit rutschigem Belag können für einen Mini gefährlich werden. Schnell kann es passieren, dass der Kleine zwischen den Stufen hinunterstürzt. Vom Wind zuknallende Türen können einen kleinen Hund schwer verletzen. Herunterfallende Gegenstände erschrecken den grossen Hund, aber einen Kleinhund können diese unter Umständen ernsthaft verletzen.

Die meisten Hunde geniessen das Kuscheln mit ihren Menschen, zum Beispiel auf dem Sofa. Darf Ihr Vierbeiner auf die Couch, kann es sinnvoll sein, dem Mini eine Aufstiegshilfe anzubieten. Etwas Selbstgebasteltes oder Treppenstufen für Heimtiere, die man im Fachhandel kaufen kann, erleichtern das Erklimmen des Sofas.

Balkon oder Garten müssen so gesichert sein, dass der Mini weder abstürzen noch auf eigene Faust die Welt erkunden kann. Teiche mit steil abfallenden Uferböschungen, die verhindern, dass sich der Kleine nach einem vielleicht unfreiwilligen Bad selbstständig ins Trockene retten kann, müssen eingezäunt werden. Bedenken Sie auch, dass Welpen oder sehr kleine erwachsene Hunde für hungrige Greifvögel eine Beute sein können. (…)

