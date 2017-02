Tierschutz bei der Hundezucht

Beim Anblick der teilweise extrem übertypisierten und krank gezüchteten Rassehunde ist es kaum zu glauben, dass in der Schweiz bereits seit 2008 ein Qualzuchtverbot besteht. Und seit Januar 2015 ist die strenge Verordnung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) über den Tierschutz beim Züchten in Kraft.

Viele Züchter und Ausstellungsrichter scheinen diese Verordnung nicht zu kennen, denn auf Ausstellungen werden noch immer Hunde prämiert, mit denen laut Gesetz gar nicht gezüchtet werden dürfte. Schade, denn richtig angewendet würde diese sinnvolle Tierschutzverordnung speziell für die Moderassen eine Verbesserung ihrer Lebensqualität bewirken. Kein Hund sollte für ein menschengemachtes Schönheitsideal leiden müssen. Erweitern und testen Sie Ihr Wissen: Was ist beim Züchten erlaubt und was ist laut Gesetz verboten?

Wie wird die Belastung bei übertypisierten Merkmalen gemessen?

Die neue Verordnung über den Tierschutz beim Züchten schreibt vor, dass der Züchter die Belastung der Hunde bei Qualzuchtmerkmalen (extreme Ausprägung von Merkmalen) kennen muss. Die Belastungskriterien sind in eine Skala von 0 bis 3 eingeteilt:

0: keine Belastung

1: leichte Belastung

2: mittlere Belastung

3: starke Belastung

Belastungen 0 bis 1 sind problemlos für die Zucht. Hunde mit einer mittleren Belastung 2 dürfen mit Auflagen in der Zucht eingesetzt werden und für die Belastungskategorie 3 gilt ein Zuchtverbot.

Kriterien für die Zuordnung zu einer Belastungskategorie

Belastungs­form Belastungskategorie 2 (mittel) Zucht mit Auflagen Belastungskategorie 3 (stark) Zuchtverbot! Schmerzen Mittelgradige, sporadisch auftretende oder leichte chronische Schmerzen, die den Allgemeinzustand beeinträchtigen. Mittelgradige, chronische oder starke Schmerzen, die den Allgemeinzustand stark beeinträchtigen. Schäden Schäden, die zu Funktionsausfällen oder Verhaltensabweichungen führen, die den Allgemeinzustand beeinträchtigen. Abweichungen von der artgemässen Entwicklung eines Tieres, die zu Störungen der Körperfunktionen oder zu Einschränkungen der Reaktionsfähigkeit auf Umweltreize führen. Schäden, die zu Funktionsausfällen oder Verhaltensabweichungen führen, die den Allgemeinzustand stark beeinträchtigen. Abweichungen von der artgemässen Entwicklung eines Tieres, die zu starken Störungen der Körperfunktionen oder zu schwerwiegenden Einschränkungen der Reaktionsfähigkeit auf Umweltreize führen. Leiden Leiden durch Schmerzen, Schäden, Ängste, Juckreiz oder Verhaltensabweichungen, die die Lebensqualität des betreffenden Tieres beeinträchtigen. Leiden mit starker Beeinträchtigung der Lebensqualität infolge starker Schmerzen, massivem Juckreiz, überforderter Anpassungsfähigkeit der Körperfunktionen oder Verunmöglichen des Normalverhaltens. Tief greifen­der Eingriff ins Erscheinungs­bild Veränderungen am Körper, die dauerhaft sind und das Äussere eines Tieres entstellen. Veränderungen am Körper, die irreversibel sind und das Äussere eines Tieres stark entstellen. Tief greifen­der Eingriff in die Fähigkeiten Abweichungen von der artgemässen Entwicklung eines Tieres, die zu Störungen der Körperfunktionen oder zu Einschränkungen der Reaktionsfähigkeit auf Umweltreize führen. Abweichungen von der artgemässen Entwicklung eines Tieres, die zu hochgradigen Störungen der Körperfunktionen oder zu schwerwiegenden Einschränkungen der Reaktionsfähigkeit auf Umweltreize führen.

Mittlere Belastung: Zucht nur mit Auflagen

Der Züchter darf keine Zuchtziele verfolgen, die für die Tiere mit Schmerzen, Leiden, Schäden oder tief greifenden Eingriffen ins Erscheinungsbild oder in die Fähigkeiten verbunden sind, schreibt die Verordnung über den Tierschutz beim Züchten vor. In Artikel 4 steht: Wer mit einem Tier züchten will, das ein Merkmal aufweist, welches im Zusammenhang mit dem Zuchtziel zu einer mittleren oder starken Belastung führen kann, muss vorgängig eine Belastungsbeurteilung durch Personen vornehmen lassen, die über einen Hochschulabschluss und die notwendige Erfahrung in Veterinärmedizin, Ethologie oder Genetik verfügen. (…)

