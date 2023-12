Ferien mit Hund im Schnee: Hallo Winterwunderland

Es gibt unzählige ­Möglichkeiten, den ­Winterurlaub mit Hund zu ­einem ­unvergesslichen, ­lustigen und ­abwechslungsreichen ­Vergnügen ­werden ­lassen. Aber man muss auch einiges ­beachten, nicht nur die ­Unterkunft, ­sondern auch die ­Aktivitäten betreffend.

Text: Annette Schmitt

Zunächst bedarf es einiger Überlegungen und etwas Planung, möchte man mit seinem Vierbeiner in die Winterferien fahren. Wollen Sie allerdings keinesfalls auf die Skidauerkarte verzichten, sollten Sie Ihren Hund doch lieber bei Freunden oder Verwandten unterbringen als ihn möglicherweise den ganzen Tag mit nur ein bis zwei kurzen Unterbrechungen in einem Hotelzimmer oder Appartement einzusperren.

Wenn Sie jedoch gemeinsam mit Ihrer Fellnase etwas erleben möchten, ist es empfehlenswert, schon vor der Anreise beim Fremdenverkehrsbüro nach der Hundefreundlichkeit eines Ortes zu fragen. Zudem ist die Quartierauswahl ein wichtiger Aspekt. Wer sich gerne selbst versorgt, ist mit einem Appartement, einer Ferienwohnung, einem Haus oder einer Hütte gut beraten. Wohnen Sie hingegen lieber in einem Hotel, klären Sie unbedingt vorab, ob der Vierbeiner im Speisesaal oder anderen Lokalitäten der Anlage willkommen ist, damit es nicht erst vor Ort zu Überraschungen kommt. Muss der Hund auch einmal kurze Zeit im Hotelzimmer allein warten, sollte er dies natürlich schon von zuhause her kennen. Damit er sich selbst an einem fremden Ort wohlfühlt, ist seine ihm bekannte Decke oder die Box dann besonders wichtig. Beachten Sie ausserdem, dass der Zimmerservice ungehindert seine Arbeit verrichten kann. Das bedeutet: Entweder den Vierbeiner mitnehmen, wenn sich das Reinigungspersonal ankündigt oder durch einen speziellen Türanhänger auf die Anwesenheit eines Hundes im Zimmer hinweisen, damit der Zimmerservice lieber später noch einmal kommt, wenn auch wirklich alle ausgeflogen sind.

Wintersport mit Hund

Als Hundebesitzer müssen Sie auch im Winterurlaub nicht auf sportliche Aktivitäten verzichten. So gibt es mancherorts extra Langlaufloipen, neben denen der Hund herlaufen darf. Haben Sie vor, die Pisten-verhältnisse bei einer flotten Abfahrt zu testen, er-kundigen Sie sich vorab, ob es eventuell eine stundenweise Hunde-betreuung im Hotel oder in der Wohnanlage gibt. Verreist man zu mehreren, können sich die Hunde-sitter untereinander abwechseln (…)

