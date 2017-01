Berger des Pyrénées

Ein kleiner Hütehund voller Elan

Ein Minimum an Grösse und ein Maximum an Energie und Temperament. So will es der Standard und so wollten es die französischen Bergbauern und Hirten in den Pyrenäen, die seit mindestens 200 Jahren mit diesem Hund zusammenleben und ihm ihre Schafe, Rinder und Pferde anvertrauen.

Ein Hund mit einer Mission

Klein, wendig, robust und zum Bersten voll mit Energie. So haben ihn sich die Hirten und Bauern in den Pyrenäen gewünscht und auch unter Einfluss von vorbeiwandernden Hirtenhunden oder Hunden vom Markt gezüchtet. Um ihre Herden in den Bergen zusammenzuhalten oder von A nach B zu treiben, brauchten und brauchen sie einen nimmermüden Mitarbeiter, der nicht zu viel Biss hat, aber zupackt. Denn ein Hund, der Schafe zu hart anpackt, macht diese sensiblen Tiere scheu und treibt sie im schlimmsten Fall in die Flucht. Trotzdem muss ein Hund, der an Schafen arbeitet, mit Nachdruck dahinter sein, da die schlauen Tiere sofort merken, ob der Hund und sein Hirte wissen, was sie tun oder ob man nicht doch auf Nachbars Land Kräuter knabbern kann. Bei einer Herde kommt irgendeinem Schaf immer etwas in den Sinn, darum muss der Pyri ein absoluter Schnelldenker sein. Das erfordert mentale und auch physische Ausdauer. Schliesslich muss er stundenlang um Herden kreisen, Ausreisser eintreiben und die Schafe auf ihren Wanderungen begleiten. Aber auch Teamwork gehört zu seinem Jobbeschrieb, ob mit dem Hirten oder dem Pyrenäenberghund, mit dem er eng zusammenarbeitet. Erkennt der kleine Pyri eine Gefahr, eilt er hin und verbellt diese, bis der weisse Berghund ihm zu Hilfe kommt und den Eindringling vertreibt.

Die Wendigkeit ist genauso unabdingbar, denn der Pyri muss agiler sein als die Schafe und das in steilem, gebirgigem Terrain. Zusammengefasst hat es der Club Berger des Pyrénées Deutschland (CPD) so: «Um diese Arbeit im Hochgebirge zu bewältigen, braucht ein Hütehund ein hohes Mass an Intelligenz, Eigenwillen und Vorsicht, viel Mut und Energie.»

Etwas Geschichte

Ihrer Grösse, ihres Schneids und ihrer Gelehrigkeit wegen wurden diese mittelgrossen Hunde während des Ersten Weltkriegs rege rekrutiert. Die französische Armee schätzte sie als Melde-, Sanitäts- oder Patrouillenhunde sehr. Das führte auch zu dem traurigen Ergebnis, dass keine andere Diensthunderasse wie die Pyris so viele Gefallene verzeichnen mussten. Doch ihre unzähligen Heldentaten wurden nicht vergessen und so bildete sich unter Oberst Tolet eine erste Liebhabergruppe, die 1921 einen Rassestandard der Face Rase an die Société Centrale Canine (französischer nationaler Dachverband für Hundezucht) einreichte ‒ leider erfolglos. Zwei Jahre später wurde ein Verein gegründet, der sich sowohl für den Schäfer- wie auch den Berghund einsetzte. Dank dessen Bemühungen wurde der Pyri 1926 als Rasse anerkannt.

Über die frühere Entstehungsgeschichte dieses kleinen Arbeiters ist wenig gesichert. Vom Hörensagen sind die Quellen, die seine Herkunft überliefern. Hinzu kommt, dass sich bis zur Jahrhundertwende eigentlich niemand für diese Rasse interessierte, ausser natürlich die Hirten, die mit diesen Hunden in einem geografisch geschlossenen und begrenzten Raum ihrer Aufgabe nachgingen. Dieser abgeschlossene Raum führte vermutlich zur raschen Vereinheitlichung der Rasse, wobei vorbeiwandernde Herden oder Viehmärkte immer wieder willkommene Blutauffrischungen ermöglichten. Gleichzeitig bot diese Abgeschiedenheit der Rasse die Möglichkeit, sich optimal an die geografischen und klimatischen Begebenheiten der rauen Gebirgslandschaft anzupassen. (…)

