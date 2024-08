Wie wähle ich die richtige Rasse?

Bevor Sie sich für einen Welpen entscheiden, sollten Sie sich darüber Gedanken machen, ob Sie vielleicht auch einem etwas älteren Hund ein tolles Zuhause geben möchten. Wenn Sie sich für einen Welpen entschieden haben, dann stellt sich meist die Frage: Welche von den über 360 Hunderassen ist die ­richtige Rasse für mich? Oder soll es am Ende doch ein Mischlingswelpe aus dem Tierheim sein?

Text: Gabriela Frei Gees

So wählen Sie diejenige Hunderasse, die zu Ihnen passt:

Aktivitätsniveau: Sind Sie ein aktiver Mensch, der viel Zeit im Freien verbringt, oder bevorzugen Sie einen ruhigeren Lebensstil? Aktive Rassen wie beispielsweise der Border Collie oder der Lagotto Romagnolo benötigen viel Bewegung, während Rassen wie der Berner Sennenhund oder der Shih Tzu weniger aktiv sind.

Wohnsituation: Wohnen Sie in einer Stadtwohnung oder in einem Haus am Waldrand? Nicht die Grösse des Hundes ist dabei entscheidend, sondern sein Temperament und seine Fähigkeit, sich anzupassen.

Arbeitssituation: Wie viel Zeit können Sie -täglich mit Ihrem Hund verbringen? Können Sie den Hund mit zur Arbeit nehmen oder gibt es eine Betreuungsmöglichkeit?

