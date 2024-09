Wenn der Hund in die Wohnung pinkelt

Warum urinieren Hunde in die Wohnung? Hierfür gibt es verschiedene medizinische, verhaltensbedingte und emotionale Ursachen. Kennt man erstmal den Grund, ist das Problem in der Regel gut zu beheben.

Text: Regina Röttgen

Stellen Sie sich folgende Szene vor: Sie kommen nach einem langen Arbeitstag nach Hause und öffnen die Tür. Ihr geliebter, mittelgrosser Rüde namens Max springt Ihnen freudig entgegen. Doch bevor Sie sich richtig freuen können, bemerken Sie den verräterischen Fleck auf dem Wohnzimmerteppich. «Schon wieder!», denken Sie sich verzweifelt. Ist Max vielleicht böse auf Sie oder will er Ihnen etwas mitteilen?

Diese Situation ist für Hundebesitzer frustrierend und wird oft falsch interpretiert. Monika Oehler, dipl. Verhaltensbiologin mit Spezialisierung auf Hundeverhalten, dipl. tierpsychologische Beraterin und Hundetrainerin in der Region Baden (AG) und Umgebung, erklärt: «Hunde pinkeln niemals aus Protest. Das sind menschliche Interpretationen.» Doch was sind dann die wahren Gründe, warum Hunde in die Wohnung urinieren?

