Was tun gegen Zecken und Co.?

Auch wenn es keinen hundertprozentigen Schutz gegen Parasiten gibt, sind wir und unsere Haustiere ihnen dennoch nicht schutzlos ausgeliefert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten Zecken und Flöhe abzuwehren, um unsere Vierbeiner vor lästigem Juckreiz und vor allem vor möglichen Krankheiten zu schützen.

Eigentlich sollte man annehmen, dass die lästigen Parasiten erst mit den wärmeren Temperaturen zurückkehren. Doch bereits im Februar, als mein Hund Flynn aus dem Garten wieder hereinkam, krabbelte eine Zecke auf seinem Kopf. Die allgemein wärmeren Temperaturen verändern auch die Aktivitätszeiten von Parasiten und deren Lebensräume. Wie Sie nun Ihren Hund gegen Zecken und Flöhe schützen, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel davon, wie viel Aufwand Sie betreiben können oder wollen. Auch Felllänge und Farbe sind wichtige Faktoren. So sind Zecken im hellen Fell nach dem Spazieren leichter zu finden.

Gute Voraussetzungen schaffen

Das Wichtigste, um Ihren Hund unattraktiv für Parasiten zu halten, ist, dass er «zwäg» ist. Je besser es einem Tier geht, psychisch und physisch, desto weniger wird es von Parasiten befallen. Ein gesundes Immunsystem kann sich in der Regel gut gegen eine gemässigte Anzahl von Lästlingen zur Wehr setzen.

Wiederholter, lang andauernder psychischer Stress wirkt sich auf das Immunsystem aus. So muss man sich allenfalls Gedanken über die Lebensbedingungen des Hundes machen und bei Bedarf etwas daran verändern. Muss man den Hund mit einem Spray gegen Zecken und Flöhe behandeln und fühlt er sich dabei jedes Mal «vergewaltigt», ist das kontraproduktiv. Darum und weil die Erfahrung zeigt, dass verschiedene Mittel mit der Ausdünstung des Hundes zusammenwirken, gibt es kein Patentrezept, wie man den Hund am besten vor Zecken und Flöhen schützt. Wir stellen ein paar Möglichkeiten vor. Probieren Sie aus, was für Sie und Ihren Hund die beste und sicherste Variante ist. (…)

