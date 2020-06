Training mit Markersignal Teil 2/2

Wenn von Belohnung gesprochen wird, denken die meisten Menschen an Leckerli, Spielzeug oder Streicheln, wenn der Hund etwas richtig gemacht hat. Doch es wird selten überlegt, ob dies für den Hund überhaupt eine Belohnung darstellt. Was genau bedeutet eigentlich «Belohnung»? Das Wort «Lohn» steckt darin und gibt einen ersten Anhaltspunkt. Für eine bestimmte Handlung gibt es einen Lohn oder eine Handlung ist lohnend.

Als Beispiel kann das Thema Leinenführigkeit aufzeigen, was es mit Belohnung auf sich hat: Anfangs wird der Hund durch spezielle Reize «ausgelöst», ohne dass er darüber nachdenkt. Gruselige Reize werden gemieden, verlockende Reize werden erkundet und gegebenenfalls beansprucht. Neugier, die «Gier nach Neuem», sorgt dafür, dass der Vierbeiner gerne herumläuft und sich einfach von dem was kommt inspirieren lässt.

Ein Hund versucht beispielsweise der Einschränkung zu entgehen. Nach wenigen gelungenen Versuchen stemmt sich der geübte Vierbeiner mit gezielten Rückwärtsbewegungen gegen die Einschränkung an Geschirr oder Halsband und schlüpft geschwind heraus. Das Verhalten lohnt sich doppelt. Er konnte der Einschränkung entgehen und anschliessend den eigenen Bedürfnissen nachkommen. Der Erfolg gibt ihm Recht: So wird das Verhalten gelernt und durch Übung perfektioniert.

Ein anderer Vierbeiner intensiviert schlicht die Bemühung, das Ziel zu erreichen. Er legt sich in Halsband oder Geschirr und schiebt sich vorwärts. Jeder Schritt, den er damit vorwärtskommt, lässt seine Hoffnung wachsen und motiviert ihn, sich noch ein wenig mehr anzustrengen. Verändert der Halter seine Strategie, um den Hund Leinenführigkeit zu lehren, verändern sich auch die Strategien beim Hund. Doch Inkonsequenz bei der Umsetzung bringt oft ganz andere Strategien hervor als ursprünglich vom Halter erhofft. So lernt ein Hund rasch, sich zum Besitzer zurück zu orientieren, wenn er mal nicht mehr weiterkommt. Vielleicht lohnt es sich sogar, ein paar Schritte langsamer zu laufen und den Halter im Blick zu behalten. Die Leckerli, die es hierfür gibt, wirken immerhin als «Trostpflaster», wenn das eigentliche Ziel nicht erreichbar ist. Spätestens in dem Moment, in welchem der Zweibeiner abgelenkt ist, macht es wieder Sinn, sich in die Leine zu stemmen, um das gewünschte Ziel zu erreichen.

Gerade beim Spaziergang sind die Ziele der meisten Hunde ganz andere als Belohnungshappen oder Zuwendung vom Besitzer. Als Belohnung wirkt genau das, was der Hund in diesem Moment erreichen will. Das Verhalten, das den Vierbeiner dem Ziel auch nur ein kleines Stück näher bringt, wird dabei als lohnend abgespeichert. Sich ein Leckerli abzuholen gehört nicht unbedingt dazu.

Um einem Hund beizubringen an lockerer Leine zu laufen, wäre es daher als Allererstes wichtig zu wissen, was überhaupt die Ziele des Vierbeiners sind, was er denn überhaupt erreichen möchte. Nur dann ist es möglich, das Verhalten zugunsten des Zweibeiners zu beeinflussen. Einschränkungen müssten sehr bedacht eingesetzt werden, um den Hund nicht versehentlich für ein eigentlich erwünschtes Verhalten mit der plötzlichen Einschränkung zu bestrafen. Gleichzeitig könnten Freigaben zu den verlockenden Zielen im passenden Moment die perfekte Belohnung darstellen, wenn der Vierbeiner gerade aufmerksam ist und sich in Zurückhaltung übt.