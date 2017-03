Tierschutz bei der Hundezucht – wo bleibt die Umsetzung?

In der Schweiz existiert seit 2008 ein Qualzuchtverbot. Aber noch nie sah man bei so vielen Rassen solche extremen Typveränderungen ‒ weg von der Funktionalität hin zu einem absurden, menschengemachten Schönheitsideal.

Ist die Verordnung über den Tierschutz beim Züchten reine Makulatur? Wem sind die Grundprobleme dafür zuzuschreiben? Den mangelnden Kontrollen der Veterinärämter? Den unkontrollierten Importen der Moderassen aus dubiosen ausländischen Welpenfarmen? Oder der Vereinsstruktur der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG)?

Der Schweizer Tierschutz STS ─ Pionier im Kampf gegen die Qualzucht

Kaum jemand weiss, dass der Schweizer Tierschutz STS bereits im Jahre 1999 das Thema Qualzucht lancierte. Die STS-Petition war damals ein Auslöser für unsere heutige Verordnung zum Tierschutz beim Züchten. STS, die grösste und älteste national tätige Tierschutzorganisation der Schweiz, kämpft seit Jahren gegen die Qualzucht. Rund eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten konkreter Vorschriften gegen Extremformen in der Tierzucht führte der STS eine Grossumfrage durch. Der Rücklauf der Umfragen und die Antworten der Rasseclubs und Hundezüchter waren sehr enttäuschend und zeigen, dass das diesbezügliche Problembewusstsein noch lange nicht in allen Köpfen verankert ist. Viele Rasseclubs und Züchter scheinen die Einteilung der Belastungskriterien (siehe SHM 2/17 oder www.hundemagazin.ch) nicht zu kennen.

Gummiparagrafen verhindern eine einheitliche Kontrolle

Die konsequente Umsetzung der Verordnung über den Tierschutz beim Züchten scheitert an der Kontrolle. Laut Verordnung darf jede Person, die über einen Hochschulabschluss und die notwendige Erfahrung in Veterinärmedizin, Ethologie oder Genetik verfügt, eine Belastungsbeurteilung durchführen. In der Praxis ist es so, dass die wenigsten Tierärzte die Belastungskriterien der Qualzuchtmerkmale kennen. Dazu kommt der vorprogrammierte Interessenkonflikt. Welcher Tierarzt stuft schon die Hunde seines besten Kunden in die Belastungskategorie 3 ein, die ein Zuchtverbot bedeutet? An den Qualzuchthunden verdienen die Chirurgen viel Geld.

Wünschenswert wäre eine kantonale Zuchtkommission mit gut ausgebildetem Fachpersonal für die Beurteilung der «Problemrassen». So würde eine neutrale Stelle – ohne Interessenkonflikte – die Hunde für die Zucht freigeben und die vorgeschriebene Dokumentation bei jedem Wurf kontrollieren.

Unkontrolliert: Billigwelpen aus ausländischen Hundefarmen

Laut der Datenbank Amicus stammt ungefähr die Hälfte aller im Jahr 2016 registrierten Hunde aus dem Ausland. Auf den Internetplattformen werden häufig Rassehunde ohne Papiere zu einem günstigen Preis angeboten. Diese Welpen stammen oft aus Hundefarmen, wo unter schrecklichen Bedingungen Moderassen für den «preisbewussten», ignoranten Welpenkäufer produziert werden (Anmerkung der Redaktion: siehe Beitrag ab Seite 26). Wenn sich die Schweizer Züchter an die sinnvolle Verordnung über den Tierschutz beim Züchten halten müssen, dann ist es nicht in Ordnung, dass parallel dazu der Import von übertypisierten Welpen aus unkontrollierten Hundefarmen zugelassen ist. (…)

