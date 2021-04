Spielen mit dem Hund – Lust und Frust

Hunde, die ausgelassen miteinander spielen, zaubern uns ein Lächeln ins Gesicht. Sie sind dann vollkommen in ihrer Welt und im Augenblick, dass sie alles um sich herum vergessen. Auch für uns ist das gemeinsame Spiel mit dem Vierbeiner ein Highlight. Es ist nicht nur gut für die Bindung, es hält auch viele Chancen bereit, seinen besten Freund noch besser kennenzulernen, zu beobachten und tiefer in die Mensch-Hund-Kommunikation einzutauchen.

Von Sibylle Klausner

Spielen ist der Kitt, der die Gemeinschaft sozialer Lebewesen zusammenhält, Kommunikation und Struktur festigt. Nebst diesem pragmatischen Aspekt soll es einfach auch Freude machen. Freude herrscht aber nur, wenn das Spiel ausgeglichen ist. Die gemeinsame Aktivität beim Spielen verbindet und ist wie eine Brücke zwischen Mensch und Hund.

Rennt der Hund jedoch mit dem Spielzeug davon und lässt sich nicht dazu motivieren, wieder zu einem zu kommen, ist diese Brücke unterbrochen. Junghunde machen das sehr gerne und scheinen sich zu amüsieren, wenn sich der Mensch auf das Katz-und-Maus-Spiel einlässt. Für den Zweibeiner ist das verständlicherweise weniger erfreulich. Häufig wird der Hund dann an der Schleppleine am Wegrennen gehindert oder herangezogen und das «Spieli» wird ihm weggenommen. So lernt der Hund zuverlässig, dass die Nähe mit einem Gegenstand in Frustration endet.

Doch genau das Gegenteil soll er lernen, nämlich dass es zum Spielen zwei braucht und es Spass macht, mit dem Gegenstand wieder zurückzukommen. Manche Hunde haben das sehr gut verinnerlicht. Zu gut. Sie benutzen den Menschen als Wurfmaschine, und die funktioniert meist recht zuverlässig. Mit Gemeinsamkeit hat das aber wenig zu tun. Wirklich zusammen zu spielen, kann der Hund lernen. Ich nehme gerne das Symbol der liegenden Acht als Metapher. Der Hund ist auf der einen, der Mensch auf der anderen Seite, und der Schnittpunkt in der Mitte ist das Spielzeug. (…)

Den vollständigen Beitrag lesen Sie im SHM 3/21.