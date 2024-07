Modegag oder wirklich sinnvoll?

Sommeraccessoires für Hunde

Das Angebot an Sommeraccessoires für Hunde wächst stetig. Aber welche Dinge sind wirklich nützlich und welche stellen eher ein hippes Detail dar? Wir haben mal genauer hingeschaut.

Text: Annette Schmitt

Der Fachhandel bietet für den Sommer immer mehr Accessoires an, die einem Hund erfrischende Kühlung verschaffen sollen. Die Palette reicht hier vom kühlenden Halsband über entsprechende Liegematten bis hin zu Kühljacken.

Bei Hitze sucht ein Vierbeiner gerne mal einen frischeren Untergrund wie Fliesen auf. Daher kann eine kühlende Liegematte, beispielsweise in einer Wohnung mit Teppichboden, dem Hund an heissen Tagen durchaus willkommen sein, immerhin hat er die Möglichkeit, diese nach Lust und Laune jederzeit auch wieder selbstständig zu verlassen. Anders sieht es bei Kühlhalsband und -jacke aus. Hier ist der Hund auf das Anlegen und vor allem Abnehmen durch seinen Halter angewiesen. Ausserdem sind Hals und Körper des Vierbeiners, werden sie vollständig in eine Kühlung eingehüllt, von vornherein empfindlich gegen Erkältung. Kühlhalsband und -jacke eignen sich daher eher für den Outdoor-Einsatz, also zum Beispiel für den Spaziergang, der nichtsdestotrotz an heissen Tagen in den frühen Morgen- oder späteren Abendstunden stattfinden sollte. Mögliche Alternative für zu Hause: Ein feuchtes Handtuch, das ab und zu über den erhitzten Körper des Hundes gelegt wird.

