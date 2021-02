Jetzt geht’s wieder in die Hunderschule

Hunde tun dem Menschen gut. Kein Wunder, dass sich die Zunahme der Hundepopulation in der Schweiz gegenüber den Vorjahren im Corona-Jahr verdoppelt hat. Umso wichtiger ist es, Welpen- und Erziehungskurse trotz Lockdown ab Januar wieder zu gestatten.

Von Roman Huber

Wie Recht hatten doch manche Berühmtheiten mit ihren Hymnen auf den Hund. Der deutsche Schriftsteller Carl Zuckmayer, der später in der Schweiz lebte, schrieb «Ein Leben ohne Hund ist ein Irrtum!». Und der Philosoph Arthur Schopenhauer verkündete: «Wer nie einen Hund gehabt hat, weiss nicht, was lieben und geliebt werden heisst.» Dies hat sich in der Zeit von Corona einmal mehr bewahrheitet.

Kleinhunde zuvorderst

Laut der Datenbank Amicus ist im Corona-Jahr 2020 die Hundepopulation in der Schweiz von 518 000 auf 529 000 gestiegen. Das Wachstum entspricht knapp über zwei Prozent, das ist in etwa das doppelte im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Bei den Kantonen zeigen sich Unterschiede: Obenaus schwingt der Kanton Zürich mit fünf Prozent mehr Hunden, gefolgt von Wallis und Tessin mit rund vier vor den Kantonen Basel-Stadt und -Land, Aargau, Genf, Graubünden und Zug mit drei Prozent Zunahme.

Im Corona-Jahr waren mehrheitlich Kleinst- und Kleinhunderassen begehrt. So steht laut Amicus der Chihuahua an der Spitze der Rassehunde, gefolgt allerdings vom Labrador, der seit Längerem Spitzenreiter der grossen Rassen ist. Mit 50,45 Prozent Rüden gegenüber 49,55 Prozent Hündinnen überwiegen die männlichen Tiere nur leicht. Interessant ist die Importstatistik: Ab April 2020 schnellte die Zahl importierter Tiere nach vorherigem Rückgang wieder in die Höhe. (…)

