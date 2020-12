Hundekekse selber backen

Sie schmecken nicht nur lecker, sondern sind auch eine gesunde Belohnung für unsere Vierbeiner. Ausserdem sind sie eine gute Antwort auf die brennendste aller Weihnachtsfragen: Was schenken?

Es muss nicht immer ein teures Accessoire aus dem Designerladen sein, um Fellnasen oder deren Besitzer zu erfreuen. Mit selbst gebackenen Hundekeksen können Sie bei befreundeten Hundebesitzern und Ihrem eigenen Hund garantiert punkten.

Denn nicht nur viel Liebe und etwas Fleiss steckt in solchen selbst gemachten Leckereien, sondern auch nur die von Ihnen ausgesuchten, gesunden Zutaten. Schwingen Sie dieses Jahr also die Kelle in der Küche, heizen Sie den Backofen ein und verbreiten Sie so etwas Weihnachtsstimmung in Ihrer Küche. Nett verpackt sind die fertigen Kekse eine schöne Überraschung und die Freundschaft des beschenkten Hundes ist Ihnen sicher.

Wir haben fünf verschiedene Rezepte auf Herz und Nieren geprüft und das richtige Rezept für Feinschmecker, Arbeitsteufel, Allergiker, ältere Semester oder auch Vierbeiner, die auf ihre Linie achten müssen.

Jetzt müssen Sie nur noch aufpassen, dass die Kekse auch in die richtigen Hände gelangen, denn sie schmecken so gut, dass die eigenen Vier- und Zweibeiner kaum die Pfoten und Finger davon lassen können. (…)

Den vollständigen Beitrag mit den Rezepten finden Sie in der Ausgabe 9/20.