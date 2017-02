Havaneser – Ein Herz aus Gold

Schon vor über 2000 Jahren wurden die Vorfahren des Havanesers vor allem zu einem Zweck gehalten: um geliebt zu werden, um zu lieben und mit ihrem Charme und Esprit zu erfreuen. Dass unter all dem Fell auch ein richtiger Hund steckt, sollte man trotzdem nie vergessen und seinem Bewegungsdrang und seiner Intelligenz genügend Zeit und Raum geben.

Die Bichons – ganz alte Schosshunde?

Als Bichons gilt eine Gruppe von mehr oder weniger langhaarigen Zwerghunden, die schon seit dem klassischen Altertum im Mittelmeerraum bekannt waren und als die passenden Begleiter vornehmer Damen galten. Ihr Haar ist weich, glatt, gewellt oder gekräuselt. Je nach Haarbeschaffenheit unterscheidet man zwischen Malteser, Havaneser, Bologneser, Bichon Frisé und Löwchen. Keiner dieser Hunde sollte eine Schulterhöhe von über 30 Zentimetern haben. Auch die rechteckige Körperform ist ihnen allen gemeinsam sowie die stolze, über dem Rücken getragene Rute.

Wo und wann die Bichons oder bichonähnliche Hunde im Mittelmeerraum erstmals auftauchten, kann heute nicht mit Sicherheit gesagt werden. Jedoch gibt es auf einer griechischen auf das 5. Jahrhundert vor Christus datierten Vase aus Athen die Darstellung eines kleinen, langhaarigen Hundes. Dass es sich dabei tatsächlich um einen modernen Bichon handelt, ist zu bezweifeln. Aber es ist ein Hinweis darauf, dass es den kleinen, langhaarigen Hund schon über 2000 Jahre gibt. Auch bei den Römern soll dieser Hundetyp beliebt gewesen sein, sodass sie ihn nach Spanien, Südfrankreich und in andere Mittelmeerländer brachten.

Aus dem Mittelalter gibt es gleich mehrere Darstellungen, die bichonähnliche Hunde zeigen, wobei auch hier die Tradition des «Damenhundes» durchschlägt. So schreibt Edward Topsell (circa 1572-1625, ein englischer Geistlicher und Autor) um 1600: «Diese Hunde sind klein, hübsch, angenehm und klug, dazu bestimmt ein närrisches Spielzeug hübscher Damen zu sein, die nichts thun als spielen und liebkosen und die kostbare Zeit vertrödeln, anstatt sie nützlich anzuwenden.»

Auf nach Kuba!

Man kann rätseln, ob diese Damenhunde die Reise nach Kuba antraten, um Ratten und Mäuse auf dem Schiff in Schach zu halten oder ob sich die Halterinnen einfach nicht von ihren Hunden trennen mochten. Jedoch gilt es als sicher, dass die Bichons mit spanischen und italienischen Schiffen nach Kuba kamen. Ob sie sich dort mit Pudeln oder einheimischen Hunden wie dem Blanquito de la Habana vermischten, ist nicht zu sagen. Auf jeden Fall weist der dort entstandene Havaneser, damals «Havana Silk Dog» genannt, eine grosse Farbvarietät auf, die zwischen Weiss und Schwarz so ziemlich alles beinhaltet. Auch durch seinen fröhlichen Charakter wurde der Havi rasch zum Modehund der kubanischen Oberschicht, wobei er es natürlich der Damenwelt besonders angetan hatte.

Die Machtübernahme Fidel Castros setzte dem Havaneserleben auf Kuba ein abruptes Ende. Viele reiche Familien flohen in den 1960er-Jahren vor dem Regime und nahmen nach Möglichkeit ihre Hunde mit. Was aus denjenigen wurde, die in der Obhut von ehemaligen Angestellten oder Freunden zurückblieben, ist ungewiss. Jedenfalls drohte der Havaneser in den Jahren nach der Revolution in Kuba auszusterben, bis 1991 Zoila Portuondo Guerra Kubas Bichon Havanese Club gründete. Sie und andere Züchter begangen mit etwa fünfzehn Rassevertretern, die Havaneserpopulation in Kuba wieder aufzubauen. Ausserhalb von Kuba überlebten die Havis dank der amerikanischen Züchterin Dorothy Goodale. Sie wurde auf der Suche nach einer kleineren Hunderasse auf den fröhlichen Hund aufmerksam. Sie konnte vierzehn Havaneser von Exilkubanern übernehmen und mit diesem Bestand etwa seit 1974 eine Zucht aufbauen.

Aus Amerika importierte 1982 Monika Moser die vier ersten Havaneser nach Deutschland. Kurz darauf kamen drei weitere Exemplare in die Schweiz, deren erster Wurf 1988 fiel. Diese sieben Importhunde gelten als der Grundstein für die Rekonstruktion der Rasse in Westeuropa, die sich seit dem Mauerfall auch in Osteuropa ausbreitete.

Auch wenn die Havis weit verbreitet sind, ist die Anzahl der Züchter in der Schweiz überschaubar. Trotzdem wachsen die Populationszahlen jährlich, wie beispielsweise die Welpenstatistiken des Verbandes für das deutsche Hundewesen (VDH) zeigen. So wurden in Deutschland 2001 349 Welpen geworfen und 2015 bereits 828. Diese breite Rassenentwicklung und die Möglichkeiten, die sich dadurch auftun, sind für die mit dem goldenen Gütezeichen der SKG ausgezeichneten Havaneserzüchterin Yvonne Parpan einer von vielen Gründen, weshalb sie gerne auch mit ausländischen Züchtern zusammenarbeitet. (…)

