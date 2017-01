Vom Schrecken der Geräuschangst

Von unseren Hunden wird vieles verlangt, was nicht in ihrer Verhaltensnorm enthalten ist. Teilweise steuern die Forderungen sogar gegen die genetischen Anlagen. Um die passenden Erziehungsmassnahmen zu finden, möchte ich Sie anregen, sich in Ihren Hund zu versetzen. Prüfen Sie, welche Vorteile ihm durch sein Verhalten entstehen und was es ihm bringen könnte, stattdessen Ihre Ideen umzusetzen. In dieser Serie erhalten Sie Anregungen, wie Sie das Verhalten Ihres Vierbeiners zu Ihren Gunsten beeinflussen können.

Angst ist ein wichtiger Bestandteil unserer Empfindungen. Sie bewirkt, dass Situationen und Verhaltensmuster vermieden werden, die dem Organismus Schaden zufügen oder zufügen könnten. Einige Ängste sind genetisch verankert, andere Ängste werden durch unangenehme, schädigende Erfahrungen oder durch die Nachahmung vertrauter Sozialpartner erworben.

Immer wieder auftauchende Ängste können die Lebensqualität von Hund und Halter stark einschränken. Am Beispiel der Geräuschangst zeige ich auf, wie solche Ängste entstehen und wie Sie Ihrem Hund helfen können.

Keine Angst, es passiert doch nichts! – Oder doch?

Ängstlichkeit beschreibt, vereinfacht gesagt, das fehlende Vertrauen des emotionalen Systems (limbisches System) in die Fähigkeiten des Logikzentrums (Grosshirnrinde), wenn es darum geht, das Überleben zu sichern.

Für die Entwicklung von Emotionen und für reflexartiges Handeln ist das limbische System zuständig. In einer tatsächlichen oder vermeintlichen Gefahrensituation schlägt es Alarm und aktiviert eine körperliche Stressreaktion. Diese sorgt für verschiedene Schutzmechanismen, um die Gefahr erfolgreich zu bewältigen. Bewusstes Handeln, logisches Denken und kreative Handlungsstrategien werden durch die Grosshirnrinde ermöglicht. In stark emotional geprägten Situationen werden diese Fähigkeiten jedoch blockiert.

Nur wenn eine akute Gefahrensituation erfolgreich und ohne grosse Anstrengung bewältigt wurde, kann sich die Grosshirnrinde bei einer Wiederholung der Situation an der Lösungssuche beteiligen. So wird die Schutzreaktion sinnvoll angepasst und fällt nach und nach nur noch so stark aus, wie es nötig scheint, um eine Bewältigung zu ermöglichen.

Ängste entstehen, wenn die Schutzmechanismen nicht oder nur knapp ausreichten, um einer Gefahrensituation zu entkommen. Verschiedene Umgebungsreize werden als mögliche Vorboten für diese Situation abgespeichert. Tauchen diese Vorboten erneut auf, entsteht Angst. Das limbische System alarmiert den Körper früher, um der erwarteten Gefahrensituation nun vorzeitig entkommen zu können und blockiert dabei das «Mitspracherecht» der Grosshirnrinde.

Mit jeder erfolglosen Gefahrenabwehr werden die Sinne geschärft, um künftig noch frühzeitiger reagieren zu können ‒ eine Spirale entsteht. Jeder Vorbote der vermeintlichen Gefahrensituation lässt die Erwartung auf die kommende Gefahr ansteigen und somit auch die Angstempfindung. Selbst wenn die tatsächliche Gefahr ausbleibt, ist die empfundene Angst völlig real und hält die Stressreaktion aufrecht.

Der Versuch, das Tier oder den Mensch von der Ungefährlichkeit einer Situation zu überzeugen, reicht daher nicht aus. Sobald die Angstreaktion aktiviert wurde, empfindet der Körper die Situation als Gefahr, ganz egal was die rationale Analyse der Situation hervorbringt. (…)

Den vollständigen Beitrag können Sie in der Ausgabe 8/16 lesen.