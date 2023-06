Emotionen erkennen und richtig deuten

Hunde lesen uns sprichwörtlich wie ein offenes Buch. ­Menschen tun sich da schon schwerer. Die Emotionen des Hundes zu deuten, kann aber ­erlernt werden.

Text: Regina Röttgen

Abends stosse ich in der Küche auf einen ausgeräumten Mülleimer. Den Kopf auf den Pfoten, schaut mich meine Labradorhündin Balou von schräg unten an. Der «schuldige Blick» Balous ist jedoch kein Schuldeingeständnis, hat uns die Forschung gelehrt. «Selbst wenn Balou den Müll ausgeräumt hätte, ein schlechtes Gewissen hat der Hund nicht», erklärt Manuela Albrecht, Hundetrainerin und -verhaltensberaterin aus Wittenbach. Vielmehr spiegelt Balous Blick meine Unzufriedenheit und Enttäuschung beim Anblick des auf dem Boden verstreuten Mülls. «Denn Hunde können sich merken, wie wir auf verschiedene Situationen reagieren.» Von Balous wiederholter Unschuld zeugte dann auch die hastig davonhuschende Katze des Hauses.

Hunde erkennen unsere Emotionen

Balou kann als Hund meine Emotionen also bestens lesen, wie zahlreiche Studien gezeigt haben, denn der Hund hat sich über die Jahrtausende nahezu perfekt an den Menschen angepasst. Er kann menschliche Gesten, Zeichen und Wörter verstehen und sogar Tonfall und Gesichtsausdrücke des Menschen deuten. Für die meisten Hundehalter ist dies nichts Neues, sind sie sich doch schon lange sicher, dass ihr Vierbeiner sie versteht und auf ihre Stimmung reagiert. Wissenschaftlich belegt ist dies laut Albrecht erst seit 2018. «Seitdem wissen wir, dass Hunde auf sechs menschliche Gesichts-ausdrücke mit einer Veränderung der Herz-frequenz und Mimik/Gestik reagieren: Angst, Wut, Freude, Traurigkeit, Ekel und Überraschung. Auch echte Empathie gegenüber den Menschen zeigen Hunde.» Bei komplexen Emotionen wird es laut -Albrecht schwierig. «Komplexe Gefühle wie Verachtung oder Scham können Hunde nicht in Emotionen verwandeln und zeigen.» (…)

