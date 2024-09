Der Welpe und seine Entwicklungsphasen

Der Welpe durchläuft in seiner Entwicklung mehrere Phasen, die das Verhalten und die Sozialisierung des Hundes im späteren Leben bereits massgeblich beeinflussen. Welches diese Phasen sind und was der Mensch in diesen für eine Rolle spielt, lesen Sie im Folgenden.

Text: Gabriela Frei Gees

Neonatale Phase / Vegetative Phase

(0–2 Wochen):

Merkmale: Die Welpen sind völlig abhängig von ihrer Mutter. Sie können noch nicht sehen oder hören und reagieren hauptsächlich auf Wärme, Geruch und Berührung.

Rolle des Menschen: Minimales Interagieren, sanfte Berührungen durch die Bezugsperson der Mutterhündin können helfen, die Welpen an das Dasein von Menschen zu gewöhnen.

Übergangsphase (2–3 Wochen):

Merkmale: Die Augen und Ohren öffnen sich. Die Welpen beginnen, auf Geräusche und Bewegungen zu reagieren. Erste wackelige Gehversuche werden unternommen.

Rolle des Menschen: kurze, sanfte Interaktionen, um die Welpen langsam an Menschen

zu gewöhnen.

Lesen Sie den ganzen Beitrag in der Ausgabe 7/24.