Der Alltag ist das Training

Wie viel Training, Führung und Bindung braucht es bei der ­Erziehung eines Hundes? Die Frage lässt sich beantworten, wenn man die vier ­Begrifflichkeiten klärt. Janey May und ­Nicole Fröhlich, zwei ­ausgewiesene Hundefachfrauen, haben dabei geholfen.

Text: Roman Huber

Wir haben es hier mit Begriffen zu tun, die eng miteinander verbunden sind und ineinandergreifen oder sich überschneiden. Beginnen wir mit dem Wort «Erziehung». Wikipedia beschreibt Hundeerziehung als «menschliche Einwirkung auf einen Hund mit dem Ziel, ihm ein möglichst konfliktarmes Leben in der menschlichen Gesellschaft zu ermöglichen». Trotz dieser hehren Zielsetzung: Das ist so weder ganz korrekt noch vollständig. Erziehung im pädagogischen Sinne ist immer eine soziale Interaktion und nie eine einseitige Einwirkung.

Auf Hundeportalen im Internet werden als Erziehungsziele oft die «sieben wichtigsten Kommandos» zuerst aufgeführt. Führe der Hund sie aus wie befohlen, sei er wohl erzogen. Doch was ist, wenn der Befehl nicht oder zu spät kommt und der Hund in einer schwierigen Situation selbstständig den Entscheid für sein Handeln oder das richtige Verhalten fällen sollte, dies jedoch nie gelernt und trainiert hat?

Es braucht Sicherheit und Vertrauen

Es gibt nicht «die» Erziehung. Je nach Lebens-situation und Charakter der Beteiligten (Erzieher und zu -Erziehende) und den individuellen Bedürfnissen und Möglichkeiten von Hund und Mensch können -Vorstellungen und damit Ziele und Wege der -Erziehung unterschiedlich sein. Erziehung auf -Gehorsam oder Unterwürfigkeit zu reduzieren, wäre jedoch falsch. Eine nachhaltige und faire -Erziehung setzt Sicherheit und Vertrauen voraus, die ihrerseits die Basis einer guten Beziehung -beziehungsweise Bindung darstellen.

Überträgt man Sicherheit und Vertrauen in den Mensch-Hund-Alltag und damit in die Erziehung, so braucht es hierfür einen klaren, respekt- und liebe-vollen Umgang sowie Beständigkeit, aber auch Grenzen und Regeln. Diese verlangen nach Konsequenz bei der Durchsetzung, damit der Hund Gewähr hat und daran wachsen und lernen kann (…)

