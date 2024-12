Alles, was Sie über Erkältungen bei Hunden wissen müssen

Eine Erkältung bei Hunden ist keine Seltenheit, insbesondere in der kalten Jahreszeit. Zwar verlaufen Erkältungen bei Hunden meist mild, doch ist es wichtig, die Symptome rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln, um das Tier vor Komplikationen zu schützen. Im Folgenden erfahren Sie, wie sich eine Erkältung beim Hund äussert, welche Ursachen und Symptome typisch sind und wie Sie Ihren Hund unterstützen können. Ausserdem wird der Unterschied zum Zwingerhusten-Komplex beleuchtet, um eine klare Abgrenzung zu ermöglichen.

Text: Redaktion

Eine Erkältung beim Hund wird meist durch Viren oder Bakterien verursacht, die das Immunsystem des Tieres herausfordern. Besonders in den Wintermonaten sind Hunde anfälliger, da kalte Temperaturen das Immunsystem zusätzlich belasten können. Die Ansteckung erfolgt in der Regel über Tröpfcheninfektion, das heisst, das Tier nimmt die Erreger über die Atemwege auf – beispielsweise beim Schnüffeln, wenn andere Hunde in der Nähe niesen oder husten.

Besonders gefährdet sind Hunde mit geschwächtem Immunsystem, etwa ältere Tiere oder Welpen. Auch Hunde, die häufig mit Artgenossen in Kontakt kommen, wie etwa in Hundeschulen oder bei Hundetreffs, tragen ein höheres Infektionsrisiko. Ein weiterer Risikofaktor ist das Immunsystem: Stress, unzureichende Ernährung oder frühere Erkrankungen schwächen die Immunabwehr und machen das Tier empfänglicher für Infektionen.

